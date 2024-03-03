Агент Сафонов: «Тюкавину пора выпустить пар, он хочет выйти на поле»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент хочет как можно скорее выйти на поле.

«Человек работает. Пора уже выпустить пар — столько было работы тяжёлой до тошноты на сборах. Он хочет выйти на поле и при болельщиках показывать результат», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 3 марта, «Динамо» встретится с «Локомотивом» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «бело-голубых» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.