Личка рассказал о задачах «Динамо» на вторую часть сезона

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие задачи ставит перед собой московский клуб на оставшуюся часть сезона.

По словам специалиста, «бело-голубые» будут стремиться догнать нынешних лидеров чемпионата России «Краснодар» и «Зенит».

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак» — всех уважаем, но смотрим наверх, на «Краснодар» и «Зенит». Это наша мотивация — догнать кого-то из них в таблице или даже обоих. Мы никого не боимся», — приводит слова Лички «Спорт-Экспресс».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.