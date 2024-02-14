Булыкин: «Пропуск сборов повлияет на игру Дзюбы»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о пропуске зимних сборов 35-летним нападающим «железнодорожников» Артёмом Дзюбой.

Эксперт считает, что данный факт негативно отразится на выступлениях опытного футболиста.

«Конечно, пропуск сборов повлияет на его игру. Дело в том, что из-за пропуска сборов, у него будет меньше взаимопонимания с партнёрами, меньшую нагрузку он получит. А это важно», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Напомним, что чемпионат России возобновится в начале марта.