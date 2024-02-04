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Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»

04 Февраля 2024 • 14:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном получении российского гражданства своим соотечественником Марцелом Личкой, который сейчас возглавляет «Динамо».

По мнению Петржелы, если Личка решит получить российский паспорт, то вернуться в Чехию ему будет уже сложно.

«Если Марцел Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы. В сегодняшней ситуации — это невозможно. Если он сделает это, то лучше оставаться в России до конца жизни. Но для меня он не будет врагом, потому что Личка — мой коллега и друг», — цитирует Петржелу Metaratings.

Напомним, Личка работает в России с 2020 года. До назначения на пост главного тренера «Динамо» летом 2023 года чешский специалист возглавлял «Оренбург».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на шесть очков.  

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