Смородская — о Диарра: «У него что-то не то с головой»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об экс-полузащитнике московской команды Лассана Диарра.

Смородская назвала француза фантастическим футболистом, отметив при этом, что он имел проблемы с характером.

«Он поругался со всеми тренерами во всех своих командах. У него точно что-то не то с головой. При этом футболист — просто фантастический. Такого движения, как у него, не было ни у кого в нашем чемпионате», — приводит слова Смородской Sport24.

Напомним, Диарра выступал за «Локомотив» в период с 2013 по 2014 год. Также француз известен по своей игре за «Анжи», «ПСЖ», лондонский «Арсенал», «Челси» и мадридский «Реал».