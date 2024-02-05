Агент Магкеева: «Мыслей по поводу будущего Станислава пока никаких нет»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, отреагировал на информацию о том, что 24-летний футболист отказался продлевать контракт с московским клубом.

По словам спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова, «железнодорожники» сделали предложение Магкееву ещё в тот момент, когда тот получил травму, однако футболист ответил отказом.

«Самое важное для Станислава прямо сейчас — набрать форму к возобновлению РПЛ и пробиться в основной состав «Локомотива». Мыслей по поводу будущего у нас пока никаких нет», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Отметим, что в текущем сезоне Магкеев не провёл за «Локомотив» ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 2 миллиона евро.