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Сарвели: «Сегодня у «Локомотива» много чего не получилось» эксклюзив

03 Марта 2024 • 21:32 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Локомотив Москва

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча с «Динамо», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

- Что не получилось в игре с «Динамо»? Показалось, «Локомотив» заиграл только когда пропустил два мяча.

- Сейчас сложно сказать, что именно у нас не получилось, потому что много чего не удалось. К сожалению, мы проиграли первый тайм и начало второго. Пришлось отыгрываться. И, конечно, все уже завелись, побежали вперед, чтобы забить, но не смогли отыграться.

- Как физически себя чувствуете после сборов? Может, сил не хватило на всю игру?

- Не знаю. Будем разбираться, чего нам не хватило.

- Как оцените игру новичка Ньямси? В контрольных матчах на сборах он оставил очень хорошее впечатление, но сегодня провел не самую лучшую встречу.

- Мне он нравится. Ему нужно немного времени, чтобы акклиматизироваться. Не так-то просто приезжать в другой чемпионат и сразу выделяться. Но он классный футболист, и я уверен, что у него все получится.

- Как оцените усиление команды в зимнее трансферное окно?

- Как я уже сказал, Ньямси - хороший футболист.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Сарвели

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19:40 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Игрокам сказал спасибо за характер на поле и дисциплину»
19:33 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» лидирует в РПЛ по голевым действиям «свежих» игроков
19:28 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Последние матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны»
19:25 · Россия. Премьер-лига
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