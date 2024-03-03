Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча с «Динамо», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

- Что не получилось в игре с «Динамо»? Показалось, «Локомотив» заиграл только когда пропустил два мяча.

- Сейчас сложно сказать, что именно у нас не получилось, потому что много чего не удалось. К сожалению, мы проиграли первый тайм и начало второго. Пришлось отыгрываться. И, конечно, все уже завелись, побежали вперед, чтобы забить, но не смогли отыграться.

- Как физически себя чувствуете после сборов? Может, сил не хватило на всю игру?

- Не знаю. Будем разбираться, чего нам не хватило.

- Как оцените игру новичка Ньямси? В контрольных матчах на сборах он оставил очень хорошее впечатление, но сегодня провел не самую лучшую встречу.

- Мне он нравится. Ему нужно немного времени, чтобы акклиматизироваться. Не так-то просто приезжать в другой чемпионат и сразу выделяться. Но он классный футболист, и я уверен, что у него все получится.

- Как оцените усиление команды в зимнее трансферное окно?

- Как я уже сказал, Ньямси - хороший футболист.

Елена Григорьевская