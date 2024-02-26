Булыкин заявил, что «Динамо» всегда испытывает трудности весной

Экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах столичного коллектива во второй части сезона чемпионата России.

Специалист заявил, что сейчас «Динамо» нужно не потерять набранный в первом круге ход, ведь у «бело-голубых» всегда возникают проблемы в весеннем отрезке сезона.

«Если обратить внимание на этот аспект, то «Динамо» с этим составом может не только побороться за тройку, но и составить конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», – приводит слова Булыкина Metaratings.

«Динамо» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 32 набранных очка после 18 матчей.