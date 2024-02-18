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Уилкшир считает, что «Динамо» нужен забивной нападающий

18 Февраля 2024 • 11:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить московскому клубу.

Австралиец считает, что «бело-голубым» не помешали бы креативные игроки в линию атаки, способные создавать голевые моменты.  

«В «Динамо» сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то ещё сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Люк Уилкшир

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