Уилкшир считает, что «Динамо» нужен забивной нападающий

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о том, какие позиции необходимо усилить московскому клубу.

Австралиец считает, что «бело-голубым» не помешали бы креативные игроки в линию атаки, способные создавать голевые моменты.

«В «Динамо» сейчас подобрался хороший состав, много молодых талантливых ребят, но всегда можно взять кого-то ещё сильнее. Позиции? Забивной нападающий, креативные футболисты, способные создавать моменты», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.