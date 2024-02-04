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Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»

04 Февраля 2024 • 09:58 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о переходе в стан «железнодорожников» полузащитника Дмитрия Торбинского из «Спартака» в 2008 году.

По мнению Наумова, в «Спартаке» Торбинского недооценивали, из-за чего у футболиста и произошёл конфликт с «красно-белыми», вынудивший его покинуть команду.

«При переходе дело было не в финансах, он даже не ставил вопрос о зарплате. Я его спрашивал, с чем связан скандал в «Спартаке», он сказал, что ему недоставало игрового времени, он попросил его увеличить, произошёл конфликт, из-за которого ему пришлось уйти», — цитирует Наумова Legalbet.

Напомним, Торбинский выступал за «Локомотив» в период с 2008 по 2013 год. В общей сложности за «красно-зелёных» полузащитник провёл 115 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 16 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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