Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о переходе в стан «железнодорожников» полузащитника Дмитрия Торбинского из «Спартака» в 2008 году.

По мнению Наумова, в «Спартаке» Торбинского недооценивали, из-за чего у футболиста и произошёл конфликт с «красно-белыми», вынудивший его покинуть команду.

«При переходе дело было не в финансах, он даже не ставил вопрос о зарплате. Я его спрашивал, с чем связан скандал в «Спартаке», он сказал, что ему недоставало игрового времени, он попросил его увеличить, произошёл конфликт, из-за которого ему пришлось уйти», — цитирует Наумова Legalbet.

Напомним, Торбинский выступал за «Локомотив» в период с 2008 по 2013 год. В общей сложности за «красно-зелёных» полузащитник провёл 115 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 16 результативных передач.