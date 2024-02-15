Тюкавин рассказал, в чём ему необходимо прибавить

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал компонент игры, в котором ему необходимо прибавить.

По словам 21-летнего футболиста, ему стоит лучше реализовывать свои голевые возможности.

«Есть ответственность за реализацию моментов. Надо работать над ней, над выходами один на один. Где-то в сложных ситуациях мяч залетает в ворота, а в более простых я не забиваю», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 23 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка.