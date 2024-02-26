​Борис Игнатьев: «Локомотив» обретает стабильную игру – замены и новички только улучшают рисунок»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность «Локомотива» перед второй частью сезона РПЛ.

«Об итогах сбора «Локомотива» можно будет сказать только после старта официального чемпионата. Только в РПЛ проходит настоящий тест. Но в преддверии официальных встреч можно сказать, что команда обретает более уверенную и стабильную игру с интересными командными взаимодействиями. Замены и новички не ухудшают рисунок, а только улучшают. Физически и психологически команда готова хорошо. А игроки ротации стремятся попасть в основной состав», – сказал Игнатьев.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 3 марта – против «Динамо». После восемнадцати туров «железнодорожники» занимают четвёртое место в таблице РПЛ.