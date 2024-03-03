​Орещук причислил «Динамо» к претендентам на титул РПЛ

Футбольный функционер Роман Орещук, который в своё время работал в «Динамо», оценил перспективы команды в нынешнем сезоне. По словам Орещука, «бело-голубые» входят в число претендентов на чемпионский титул.

«Я видел игры «Динамо» на сборах, и я уже тогда сказал, что зря многие недооценивают команду Лички. Я убеждён, что три команды разыграют чемпионский титул в этом году: «Краснодар», «Зенит» и «Динамо», - цитирует Орещука Metaratings.

Напомним, что в воскресенье «Динамо» порадовало своих болельщиков победой над «Локомотивом» в дерби со счётом 2:1. Теперь «бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Следующий матч «Динамо» проведёт в субботу, 9 марта. В этот день команда Марцела Лички будет принимать «Ахмат».

​«Динамо» сократило отставание от «Зенита» и «Краснодара» - турнирное положение РПЛ