Галактионов: «В перерыве сказали ребятам, что так не пойдёт»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- Первый тайм у «Локомотива» не получился. Как вы думаете, в чем причина? Момент с попаданием мяча в штангу, но при этом команда фактически за мяч на чужой половине не цеплялась.

- Мы вообще были не похожи на самих себя. Те моменты, которые мы отрабатывали, так, как мы выглядели на сборах, сегодня первый тайм был вообще ужасен. Поэтому мы и сказали ребятам, что так не пойдет. Во втором тайме немного перестроились, включили агрессию, скорости. Совершенно по-другому пошел второй тайм. Были моменты, когда могли забивать, и гол забили отмененный после игры. Конечно, поправим, проговорим с ребятами моменты и будем исправляться.

- В чем причина того, что так начали сезон? Отвыкли от игровой практики в официальных матчах?

- Посмотрим, сейчас на горячую голову по горячим следам сложно что-то говорить, но в принципе понимание у нас есть. Я думаю, что сейчас все детали посмотрим. Поправки сделаем. Но факт один, что без такой, скажем, целеустремленности начинать второй тайм нельзя.

- Двойная замена в перерыве. Вы вышли с другим желанием, другой интенсивностью. Помимо этого в игровом плане что пытались поменять?

- Хотелось больше добавить больше движения и скорости.

- Если говорить про концовку, команда совсем по-другому выглядела, забили незасчитанный гол, забили засчитанный, могли забить второй. В этом плане «Локомотив» подтвердил реноме команды волевой, команды, которая часто добивается волевого результата?

- Я думаю, что вам со стороны лучше смотреть, мы всё сделали для того, чтобы ход игры немного поменять и добиться положительного результата, но немного в концовке не получилось.