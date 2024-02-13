Чорлука — о Смородской: «Очень жёсткая, было страшно»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением об экс-президенте московского клуба Ольге Смородской.

Хорват назвал Смородскую очень жёстким руководителем, которого боялись и в то же время уважали.

«Очень жёсткая. Когда она приезжала на базу, всем было страшно. Такое ощущение, что пожаловал президент страны. Но она любила футбол. Может, её мнение не всегда было правильным, но она настоящий фанат. Она всегда говорила всё прямо в глаза, за это я её уважал», — цитирует Чорлуку «Спорт-Экспресс».

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 год. В период её правления «железнодорожники» смогли выиграть Кубок России.