Тюкавин — о гонке бомбардиров: «Постараюсь обогнать Кассьерру во второй части сезона»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о гонке бомбардиров в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров российский футболист занимает второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона, отставая от лидирующего Матео Кассьерры («Зенит») на шесть мячей.

«До Кассьерры далеко, и всё же постараюсь во второй части сезона догнать и обогнать его. Хотя это не главная цель. Командные успехи куда важнее», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше РПЛ 21-летний Тюкавин провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.