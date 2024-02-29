Петрушин: «Смолов и Тюкавин хорошие нападающие, но «Динамо» нужен ещё один форвард»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил готовность московского клуба к возобновлению сезона.

«Мы не знаем, кого предлагали команде. Мне кажется, надо купить минимум одного центрального защитника и подписать форварда. Двух маловато. Да, Смолов и Тюкавин хорошие нападающие, но один уже в солидном футбольном возрасте, а второй все равно молод. Иногда не хватает стабильности. А если один сломается, то выбора не будет. А средняя линия укомплектована прилично. Даже по сравнению с «Зенитом» и «Краснодаром» все очень неплохо. Про остальные клубы я вообще молчу», — сказал Петрушин.

После 18 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Марцела Лички 32 набранных очка.