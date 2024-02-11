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Поляков: «Гилерме не собирается завершать карьеру»

11 Февраля 2024 • 16:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший вратарь «Локомотива» Алексей Поляков сообщил, что 38-летний голкипер «железнодорожников» Гилерме не собирается завершать игровую карьеру.

«Я разговаривал с Гилерме, он не собирается завершать карьеру. Он говорил, что у него есть какие-то цели, наверное, подпишет новый контракт», — цитирует Полякова «Чемпионат».

Напомним, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Действующий контракт вратаря с московским клубом рассчитан до лета нынешнего года.

В текущем сезоне опытный футболист провёл за «красно-зелёных» пять матчей, в которых пропустил пять голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота «сухими».

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