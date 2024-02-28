Генич: «Динамо» — серьёзная угроза «Краснодару» и «Зениту»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», следом идёт «Зенит», а тройку лидеров замыкает «Динамо». По мнению Генича, «бело-голубые» способны составить конкуренцию лидерам в борьбе за чемпионский титул.

«Мне кажется, что «Динамо» сейчас — серьёзная угроза и «Краснодару», и в некоторой степени «Зениту» на весенний отрезок. У «Динамо», на мой взгляд, практически нет слабых мест», — сказал Генич в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 марта против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.