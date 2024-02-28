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Генич: «Динамо» — серьёзная угроза «Краснодару» и «Зениту»

28 Февраля 2024 • 11:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», следом идёт «Зенит», а тройку лидеров замыкает «Динамо». По мнению Генича, «бело-голубые» способны составить конкуренцию лидерам в борьбе за чемпионский титул.

«Мне кажется, что «Динамо» сейчас — серьёзная угроза и «Краснодару», и в некоторой степени «Зениту» на весенний отрезок. У «Динамо», на мой взгляд, практически нет слабых мест», — сказал Генич в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 марта против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Генич

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