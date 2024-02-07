Наумов отреагировал на решение Магкеева не продлевать контракт с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о решении защитника «железнодорожников» Станислава Магкеева не подписывать контракт с московским клубом.

Ранее об отказе 24-летнего футболиста сообщил спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Наумов предположил, что серьёзная травма способна помешать Магкееву в дальнейшем выступать на высоком уровне, что и могло явиться причиной решения Магкеева.

«Когда Магкеев только получил травму, он уже тогда сказал, что, мол, контракт подписывать не будет, помочь команде не может, и это будет нечестно. Если он и сейчас не уверен, что будет полезен «Локо», отказ от нового договора только делает ему честь. Я не думаю, что это связано с какими-то другими причинами», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне Магкеев не провёл в составе «Локомотива» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше РПЛ на счету защитника 19 игр, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 2 миллиона евро.