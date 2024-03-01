Нападающий Тимур Сулейманов на постоянной основе перебрался из «Пари НН» в «Локомотив». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников». Трудовой договор между сторонами подписан до июня 2027 года.

Напомним, в сентябре прошлого года «Локомотив» арендовал 23-летнего Сулейманова у нижегородского клуба.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах в составе «красно-зеленых», в которых забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость полноценного трансфера Сулейманова составила 600 тысяч евро.