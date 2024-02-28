Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирных успехов московского клуба.

«Динамо» по силам занять второе место. Конечно, всегда хочется бороться за первую строчку, но пока надо подружиться со второй. Третье место? Тоже приемлемый результат, но бронза уже была два года назад. Хочется хотя бы серебра, а про золото я пока загадывать не буду, не всё гладко в плане комплектации состава. Если летом хорошо усилятся и поработают, можно будет говорит о борьбе за чемпионство», – сказал Петрушин.

Напомним, что первый официальный матч 2024 года динамовцы проведут против прямого конкурента и принципиального соперника – столичного «Локомотива». Игра в рамках 19 тура Премьер-лиги пройдёт 3 марта на «ВТБ Арене».