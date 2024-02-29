Экс-игрок «Динамо»: «Неважно, с кем играть после перерыва – с «Локомотивом» или с кем-то другим»

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «бело-голубыми».

«Локо» хорошо усилился зимой, в клуб купили новых игроков. Неважно, с кем проводить первые игры после сборов. Все равно ребята будут вкатываться в сезон два-три матча. Еще и погода будет не очень, состояние поля – тоже. Неважно, с кем играть – с «Локомотивом» или с кем-то другим. Говорю по опыту», — сказал Сапета.

3 марта «Динамо» примет на своем поле «Локомотив» в рамках 19-го тура чемпионата России. Начало дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.