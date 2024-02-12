Галактионов — о будущем Тикнизяна: «Незаменимых в «Локомотиве» нет»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем защитника команды Наира Тикнизяна.

Напомним, текущей зимой 24-летний футболист был близок к переходу в «Зенит», однако в конечном итоге этот трансфер сорвался.

Галактионов признался, что хотел бы сохранить Тикнизяна в команде, допустив при этом любой сценарий развития событий.

«Тикнизян развивается, даёт результат и, следовательно, интересен на рынке. Лично мне бы хотелось, чтобы у нас команда была с определённым костяком. Впрочем, есть футбольная жизнь, никто не застрахован от каких‑либо трансферов. Незаменимых в «Локомотиве» нет», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.