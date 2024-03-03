Булыкин объяснил, почему «Локомотив» плохо сыграл в дерби с «Динамо»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о причинах неудачной игры «красно-зелёных» в дерби с «Динамо».

«Галактионов не угадал с составом. «Локомотив» сегодня был плох», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

Напомним, матч 19-го тура Российской премьер-лиги завершился победой «Динамо» над «Локомотивом» со счетом 2:1.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ. В активе «железнодорожников» 31 зачетный балл после 19 туров.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Сочи». Встреча 20-го тура РПЛ пройдет 10 марта, начало — в 16:30 по мск.