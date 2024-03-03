Макаров: «После каждой тренировки на сборах выворачивало»

Форвард «Динамо» Денис Макаров дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Какие главные слагаемые этой победы? Потому что концовка нервной была.

- Характер. Мы бились друг за друга на поле, поэтому мы сегодня выиграли. Как бы не было тяжело, но мы команда.

- Расскажи об истории с голом. Ты как-то не сразу радовался. Офсайд или что?

- Да, я сначала подумал, что офсайд, поэтому не стал праздновать, дождался решения арбитра. Все равно в душе был рад. Когда засчитали, я уже порадовался.

- Расскажи, как этот гол протекал? В этом есть что-то динамовское, что-то из того, что отрабатывали на сборах?

- Снова была контратака, мы быстро убежали и поймали оборону на их ошибке. Смогли забить гол, который был важен для нас.

- Чем эти сборы отличаются от того, что было раньше? На чем акценты делались?

- В первую очередь на физическое состояние и на тактику команды. Мы очень много бегали, много отрабатывали тактику. Думаю, сегодня тренер доволен, что то, что на сборах отрабатывали, перенесли на сезон. Поэтому дальше будет видно, как пойдет.

- Говорят, что там на сборах у Лички выворачивало. Сколько раз выворачивало тебя?

- Максимально много, после каждой тренировки. Это было очень тяжело, но мы справились и показали.

- Что происходило в концовке? Потому что «Локомотив» вернулся в игру и имел все шансы свести дело к ничьей.

- Мне кажется, наша проблема, что в каждой игре, каждой концовке, когда ведет 1:0 или 2:0, ноги подсаживаются. Мы очень низко садимся всегда в оборону. Это классика у нас в каждом матче, но мы над этим работаем, исправляем. Сегодня, слава богу, удержали счет и заслуженно победили.

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- Вы в чемпионской гонке?

- Надеюсь, что да.

- Вы на эту тему общаетесь в команде? Смотрите в таблицу, примериваете шансы достать «Краснодар» и «Зенит»?

- Все, что в команде, остается в команде. Мы не будем выносить.