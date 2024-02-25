Дроздов оценил шансы «Локомотива» на попадание в топ-3

Экс-игрок московского «Локомотива» Юрий Дроздов поделился комментарием о перспективах «железнодорожников» во второй части сезона РПЛ.

По мнению эксперта, на данный момент «красно-зеленые» являются боеспособным коллективом, который способен забраться выше в таблице РПЛ.

«Если «Локо» не потеряет очки на старте второй части чемпионата, то реально попасть в тройку по итогам сезона», — цитирует Дроздова «Чемпионат».

По итогам 18 туров «Локомотив» находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 31 балл. Отставание от идущего на втором месте «Динамо» составляет всего одно очко.