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Дроздов оценил шансы «Локомотива» на попадание в топ-3

25 Февраля 2024 • 21:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Экс-игрок московского «Локомотива» Юрий Дроздов поделился комментарием о перспективах «железнодорожников» во второй части сезона РПЛ.

По мнению эксперта, на данный момент «красно-зеленые» являются боеспособным коллективом, который способен забраться выше в таблице РПЛ.

«Если «Локо» не потеряет очки на старте второй части чемпионата, то реально попасть в тройку по итогам сезона», — цитирует Дроздова «Чемпионат».

По итогам 18 туров «Локомотив» находится на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 31 балл. Отставание от идущего на втором месте «Динамо» составляет всего одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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