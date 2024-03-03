Шунин: «Я ставил цель – сыграть столько же матчей, сколько Яшин, а получилось его обогнать»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что обошёл великого Льва Яшина по играм за «Динамо».

- Наверное, когда приходили в «Динамо», не мечтали о таком достижении, как обойти самого Льва Яшина по играм за клуб?

- Да. Я думал о том, чтобы хотя бы на одну игру попасть в заявку.

- Почему ставили такие скромные цели?

- Чтобы остаться в истории клуба. Я у папы спрашивал, попаду ли я в историю клуба, если хотя бы одну игру в заявке проведу. Он сказал: «Ну, наверное, да».

- А теперь уже сами стали легендой «Динамо».

- Ну, цели у меня еще есть.

- Какие?

- Сыграть больше всех матчей. Буду к этому стремиться.

- Видели игры с участием Льва Яшина? Может, нарезки какие-то?

- Видео я смотрел. Понятно, что оно очень плохого качества. И оно совсем старое. Но это наша легенда, главный человек, который прославил клуб. Поэтому мне приятно, что я обошел Льва Ивановича по сыгранным матчам за «Динамо». Но, повторю, ставлю следующие цели.

- У вас есть какие-то сходства в игре с Яшиным? Может, что-то переняли от него?

- Мне сложно сказать. Это надо спрашивать у вратарей, которые с ним играли и уже закончили карьеру. Например, у Пильгуя.

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- Что вам особенно нравилось в игре Льва Ивановича?

- То, что он играл высоко, что он классно играл на выходах. У него были свои большие плюсы. Что-то не получалось вначале, но то, как он высоко выходил и пытался помогать защитникам, об этом все знают. В целом его реакция нравилась. У него было много разных кличек, в хорошем смысле слова. И сколько всего он сделал для нашего клуба! Были трофеи, знаменитые выезды. Это был великий вратарь, который всю жизнь играл в одной команде. Было чему у него поучиться, к чему стремиться. Поэтому я ставил себе целью в процессе карьеры догнать его и сыграть столько же матчей. Получилось даже обогнать.

Елена Григорьевская