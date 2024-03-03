Чемпионская гонка обостряется: «Динамо» побило «Локомотив» и подпёрло лидеров

Во втором центральном матче девятнадцатого тура чемпионата России сошлись московские «Динамо» и «Локомотив».

Первый же тур РПЛ 2024 года подарил зрителям московское дерби. Не самое принципиальное, но всё же дерби. «Динамо» и «Локомотив» пересеклись на «ВТБ Арене». В первом круге они встречались на «РЖД Арене», и там была зафиксирована ничья 0:0.

По сравнению с первой частью сезона в стартовых составах оказался только один новичок. У «Локомотива» в оборону был отряжен французский защитник Жерзино Ньямси, пополнивший состав «железнодорожников» из «Страсбурга».

На острие атак предсказуемо оказались Тюкавин и Дзюба. Но это же не значит, что именно они всегда замыкать будут. На одиннадцатой минуте Карраскаль ускорился в зоне левого угла вратарской и прострелил, а Бителло с короткого расстояния отправил мяч в сетку (1:0).

В субботу динамовцы получили сразу два подарка от своих конкурентов в топ-3 таблицы. «Краснодар» сыграл вничью, «Зенит» – тоже. Поэтому «Динамо» в случае воскресной победы сокращало бы отставание от них до четырёх и двух баллов соответственно.

«Локомотив» практически весь первый тайм провёл в обороне. У «путейцев» сильно страдало созидание. До перерыва гости создали только один момент, да и тот благодаря стандарту. После заброса Антона Миранчука со штрафного Митай влепил мяч в перекладину.

«Динамо» само имело ещё пару полумоментов до перерыва. Бителло слева то ли прострелил, то ли пробил – неудачно. Лаксальт сделал также слева прострел на Чавеса, чей низовой удар накрыл Морозов. Ну и в другом эпизоде Лантратов был на мяче первее Макарова.

В перерыве Галактионов заменил не попавших в игру Миранчука и Дзюбу. Вместо них вышли Пиняев и Сулейманов. Удалось Тимуру замкнуть в левую девятку прострел слева от Тикнизяна, но из положения «вне игры». Офсайдные линии всё подтвердили.

«Бело-голубым» же хватило на подступах к 60-й минуте хорошей атаки правым крылом, чтобы легально забить второй гол. Тюкавин отдал пас к углу вратарской на Макарова, который разобрался как надо (2:0). Вновь, как и при первом голе, не у дел остались Сильянов с Ньямси.

Жемалетдинов ещё появился на замену – он огорчил отошедших назад динамовцев в концовке. Рифат с линии штрафной поразил левый угол. Счёт 2:1 команда Лички в итоге отстояла. Гости включились уже поздно. Смолов с поздней замены ничего не показал. Жемалетдинов на финише матча пальнул мимо левой девятки.

«Динамо» теперь отстаёт от «Краснодар» на четыре очка и от «Зенита» на два балла. «Локомотив», в свою очередь, упустил шанс опередить как раз «Динамо». Впереди у «бело-голубых» в РПЛ три подряд новых домашних матча, а у «красно-зелёных» – два.

Кирилл Иванцов