​«Динамо» сократило отставание от «Зенита» и «Краснодара» - турнирное положение РПЛ

«Динамо» в воскресенье порадовало своих фанатов победой над «Локомотивом» в дерби – 2:1. Как следствие, команда Марцела Лички улучшила своё турнирное положение. «Бело-голубые» остаются на третьей строчке, но они сократили отставания от «Зенита» и «Краснодара». Питерцы в субботу сыграли вничью со «Спартаком» (0:0), а краснодарцы – с «Рубином» (1:1).

Теперь в кармане «Динамо» 35 очков. У «Зенита» 37 баллов, а у лидирующего «Краснодара» - 39.

В топ-5 также находятся «Спартак» и «Локомотив», набравшие по 31 баллу. «Красно-белые» идут выше по общему количеству побед.

Отметим, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит».