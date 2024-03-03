​Тюкавин – в основе «Динамо» на дерби с «Локомотивом»

В одном из воскресных матчей 19-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» будет принимать «Локомотив». Наставник «бело-голубых» Марцел Личка принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Макаров, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице (32 очка). В случае победы «бело-голубые» сократят отставание от лидера до четырёх очков.