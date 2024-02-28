Силкин: «Динамо» может бороться за третье место»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы московского клуба на борьбу за чемпионство.

«Команда должна бороться за призовые места. За третье место бороться реально. По итогам осеннего отрезка остались ведь на третьей строчке. Значит, и финишировать на нем могут. Хотя лично для меня есть только одно место – первое. Второе от десятого ничем не отличается. Если руководство устраивает бронза, то пожалуйста. Их право», — сказал Силкин.

После 18 туров «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 32 очка. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Краснодара» составляет шесть баллов.