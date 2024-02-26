Мостовой — о Дзюбе: «Четыре мяча — маловато для нападающего его уровня»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результативности форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в текущем сезоне чемпионата России.

По мнению эксперта, в первой части сезона Дзюба экономил силы, чтобы выйти на пик формы к концу чемпионата.

«Четыре мяча — маловато для нападающего его уровня. Весной Дзюба должен забить больше, чем в первой части сезона», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В чемпионате России – 2023/24 Дзюба сыграл в 16 матчах, в которых четыре раза поразил ворота соперников и оформил четыре ассиста.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 31 очко.