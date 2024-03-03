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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Смолов выйдет на поле, если понадобится»

03 Марта 2024 • 16:28 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Локомотив Москва
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал выбор стартового состава на матч 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

Отметим, что на скамейке запасных «бело-голубых» остались Фёдор Смолов и Дмитрий Скопинцев. По словам Лички, нападающий пока не готов проводить на поле всю игру, а защитник не попал в стартовый состав из-за конкуренции.

«Смолов последние десять дней тренировался индивидуально. Он выйдет на поле, если понадобится. Он готов на 20-30 минут, полчаса спокойно сделает», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 3 марта, и начнётся он в 16:30 по московскому времени.

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