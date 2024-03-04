​Карраскаль высказался о получении награды

Хорхе Карраскаль был признан лучшим игроком воскресного матча девятнадцатого тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом». Колумбийский футболист дал комментарий по поводу получения награды.

«Я считаю, что эта награда для всей нашей команды. Не только я выделялся – все проделали огромную работу и заслуживали её получить. Но, к сожалению, награда только одна», - слова Карраскаля приведены на официальном сайте «Динамо».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Локомотив» на своём поле со счётом 2:1. Хорхе Карраскаль стал автором результативного паса на партнёра.

По итогам туре «Динамо» удалось сократить отрыв от лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара» до четырёх очков.