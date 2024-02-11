Бителло назвал лидеров «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло назвал главных заводил московской команды.

«Из латиноамериканцев — Луис (Чавес), Фабио (Бальбуэна), Диего (Лаксальт). Из русских — Тюкавин и Паршивлюк», — приводит слова Бителло «Спорт-Экспресс».

Также 24-летний бразилец признался, что сам он не ощущает себя лидером «бело-голубых» из-за слишком молодого возраста. При этом, как отметил Бителло, он обладает необходимыми качествами для такой роли.

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года из «Гремио». В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести 15 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами.