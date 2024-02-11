Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бителло назвал лидеров «Динамо»

11 Февраля 2024 • 10:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Полузащитник «Динамо» Бителло назвал главных заводил московской команды.

«Из латиноамериканцев — Луис (Чавес), Фабио (Бальбуэна), Диего (Лаксальт). Из русских — Тюкавин и Паршивлюк», — приводит слова Бителло «Спорт-Экспресс».

Также 24-летний бразилец признался, что сам он не ощущает себя лидером «бело-голубых» из-за слишком молодого возраста. При этом, как отметил Бителло, он обладает необходимыми качествами для такой роли. 

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» в сентябре прошлого года из «Гремио». В составе «бело-голубых» полузащитник успел провести 15 матчей, отметившись в них пятью голами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Бителло

Новости по матчу

Сегодня, 11 Февраля
10:22
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
07 Февраля
11:03
Николич заявил, что не держит обиды на «Локомотив»
10:54
Наумов отреагировал на решение Магкеева не продлевать контракт с «Локомотивом»
06 Февраля
15:01
Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»
13:49
Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
10:12
Капитан «Шабаб Аль-Ахли»: «Марко Николич — это большое и известное имя»
09:12
Сёмин: «Если бы Анчелотти возглавил «Локомотив», это было бы блестяще»
05 Февраля
16:40
Сёмин: «У Смородской и Кикнадзе произошёл конфликт с футболом»
15:58
Агент Кутицкого: «Очень надеюсь, что скоро Александр сможет заниматься в общей группе»
15:47
Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»
14:47
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
10:46
Сёмин рассказал о своём лозунге, который помогает ему в работе
09:12
Агент Магкеева: «Мыслей по поводу будущего Станислава пока никаких нет»
04 Февраля
14:01
Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»
11:20
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе» 1
11:08
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
09:58
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
01 Февраля
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
10:07
Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
11:56 · Россия. Премьер-лига
Дасаев назвал лучших вратарей России на сегодняшний день
11:55 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ прокомментировал ситуацию «Спартака» и Джикии
11:46 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал самые запоминающиеся матчи в составе «Динамо»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Филимонов выбрал нового капитана «Спартака»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Бителло — о переходе в «Динамо»: «Совру, если скажу, что думал о России»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Динамо» хочет выиграть не только чемпионат, но и Кубок»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал лидеров «Динамо»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
10:18 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Джикия может дождаться ухода Абаскаля»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Бителло рассказал, что его удивило в России
09:44 · Россия. Премьер-лига
Филимонов: «Не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился Помазун»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бителло выбрал между Месси и Холанном
09:18 · Россия. Премьер-лига
Бителло назвал экс-форварда «Барселоны» самым сильным одноклубником в карьере
09:14 · Россия. Премьер-лига
Олич рассказал, чего не хватает российскому футболу
Все новости
Рекомендуем