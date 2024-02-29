Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо»

29 Февраля 2024 • 11:57 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Динамо».

По мнению Наумова, предстоящая встреча получится очень упорной и малорезультативной, так как обе команды будут настроены победить.

«Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо» на старте второго этапа. Кто победит — тот получит уверенность в себе. Прошлой весной при Галактионове команда смотрелась очень уверенно, сейчас они постараются начать так же», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 3 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Николай Наумов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Февраля
11:57
Наумов: «Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо»
09:47
Карраскаль: «В ближайшем будущем Тюкавин мог бы заиграть в европейском чемпионате»
28 Февраля
23:00
Петрушин: «Динамо» по силам занять второе место»
21:14
Наумов: «Лантратов обеспечил стабильность «Локомотиву»
19:20
Терёхин: «На сборах «Зенит» не показывал фееричный футбол, поэтому у «Спартака» есть шансы в очной встрече»
18:37
Гладилин: «Подготовка у «Спартака» к игре с «Зенитом» получилась идеальная, и он выдержит темп, предложенный питерцами»
18:03
Масалитин: «Динамо» может обойти «Зенит» и «Краснодар»
17:45
Колосков: «Я в полном недоумении от того, что у «Динамо» нет трансферов»
17:15
Силкин: «Динамо» может бороться за третье место»
15:30
Агент Сафонов: «Тюкавин подходит к матчам РПЛ в боевой форме»
15:00
Агент: «Думаю, в ближайший месяц не увидим Кутицкого на поле»
14:48
​Губерниев оценил перспективы «Локомотива»
13:53
Силкин: «Динамо» рановато бороться за чемпионство»
11:53
Щетинин считает Чалова и Тюкавина лучшими игроками нынешнего сезона РПЛ
11:05
Генич: «Динамо» — серьёзная угроза «Краснодару» и «Зениту»
27 Февраля
18:50
Гранат хочет видеть «Динамо» в чемпионской гонке
18:41
​Дзюба ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
16:41
Личка рассказал, как отнёсся бы к переходу Скопинцева в «Зенит»
16:25
Личка — о трансферах «Динамо»: «Никто не ушёл — это уже большой плюс»
14:46
Личка рассказал о роли Смолова в «Динамо»
14:37
Личка рассказал об извинениях Карраскаля
14:18
Личка рассказал о задачах «Динамо» на вторую часть сезона
13:43
Личка: «Я хочу, чтобы игра «Динамо» радовала болельщиков»
13:23
Наумов считает, что текущий сезон — последний для Дзюбы в «Локомотиве»
26 Февраля
19:21
Мостовой — о Дзюбе: «Четыре мяча — маловато для нападающего его уровня»
18:51
Булыкин заявил, что «Динамо» всегда испытывает трудности весной
18:30
​Булыкин: «Локомотив» по итогам перерыва должен стать сильнее»
17:08
​Силкин – о трансферной кампании «Динамо»: «Иногда не нужно покупать игроков, потому что не факт, что они вольются»
16:39
Петрушин: «Состав «Динамо» не уступает «Краснодару», было бы здорово побороться за второе место»
12:44
Колосков: «Не думаю, что Дзюба сейчас играет определяющую роль в «Локомотиве»
12:12
Журналист Шевченко сообщил, что матч между «Динамо» и «Локомотивом» будет перенесён
25 Февраля
21:07
Дроздов оценил шансы «Локомотива» на попадание в топ-3
19:27
Булыкин заявил, что «Динамо» должно остаться в топ-3
14:27
Нагорных: «Считаю, что спортивный блок «Локомотива» неплохо справился с задачей»
13:34
Агент Карраскаля: «Хорхе готов провести вторую часть сезона на хорошем уровне»
00:40
Силкин считает, что у «Динамо» нет ярко выраженного лидера
00:21
Дьяков не верит, что «Локомотив» сможет включиться в чемпионскую гонку
00:12
Дьяков: Только «Динамо» способно включиться в борьбу с «Зенитом» и «Краснодаром»
24 Февраля
23:09
Чистяков: «Дзюба остаётся Дзюбой»
21:21
Личка на четыре с плюсом оценил сборы «Динамо»
19:03
Дьяков объяснил, почему «Динамо» не подписало новичков
23 Февраля
20:32
Личка рассказал, что его расстроило в игре «Динамо» в матче с «Балтикой»
22 Февраля
13:38
Бышовец: «Локомотив» способен бороться за призовые места»
09:54
Лещук — о новом контракте с «Динамо»: «Были сомнения»
21 Февраля
16:55
Агент Тюкавина — о будущем игрока «Динамо»: «У нас нет планирования, мы же не картошку сажаем»
16:16
Дьяков — о Смолове: «Личка и руководство «Динамо» ожидали большего количества забитых мячей»
15:00
Кирьяков: «Не думаю, что кто-то в РПЛ может предложить Смолову такие же деньги, которые он получает в «Динамо»
14:17
Орещук: «Динамо» очень здорово выглядит, сомневаюсь, что только «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство»
09:28
Смолов: «Тюкавин обретает уверенность с каждой игрой»
20 Февраля
23:17
Лещук — о хейте: «Людям заняться больше нечем, жизнь у них не очень»
19 Февраля
11:50
Игрок «Локомотива» Кузьмичёв может перейти в «Торпедо»
18 Февраля
11:29
Уилкшир считает, что «Динамо» нужен забивной нападающий
10:25
Лантратов: «То, что футболисты мало читают — стереотип»
15 Февраля
10:53
Тюкавин: «Задача «Динамо» — выиграть чемпионство»
10:42
Тюкавин — о сборах при Личке: «Умирали, но вытерпели»
09:49
Тюкавин — о гонке бомбардиров: «Постараюсь обогнать Кассьерру во второй части сезона»
09:39
Тюкавин сделал выбор между Холанном и Мбаппе
09:14
Тюкавин рассказал, в чём ему необходимо прибавить
14 Февраля
10:50
Булыкин: «Пропуск сборов повлияет на игру Дзюбы»
13 Февраля
14:41
Смородская — о Диарра: «У него что-то не то с головой»
13:54
Чорлука — о Смородской: «Очень жёсткая, было страшно»
13:46
Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок» 1
11:52
Смородская — о Фернандеше: «Неадекватный человек, удивилась, что «Краснодар» его подписал»
10:22
Смородская: «В какой-то момент поняла, что мы с Сёминым не сможем работать вдвоём»
10:10
Смородская: «Я хотела пригласить Карпина в «Локомотив», но совет директоров заблокировал его кандидатуру»
12 Февраля
13:39
Пименов: «Дзюба заслужил продление контракта»
13:30
Галактионов: «Если у Тикнизяна есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы»
12:04
Галактионов: «Влияние Дзюбы на микроклимат в команде бесценно»
10:58
Галактионов заявил, что в России есть центральный защитник, который пригодился бы «Локомотиву»
10:48
Галактионов рассказал, как относится к слухам о своей возможной отставке
10:14
Галактионов — о будущем Тикнизяна: «Незаменимых в «Локомотиве» нет»
10:04
Галактионов хочет сохранить в «Локомотиве» Миранчука и Жемалетдинова
11 Февраля
16:34
Поляков: «Гилерме не собирается завершать карьеру»
15:38
Орещук считает, что решение по будущему Смолова «Динамо» необходимо принять в конце сезона
15:03
Головской: «Тюкавин лидер «Динамо»
10:33
Бителло назвал лидеров «Динамо»
10:22
Бителло рассказал об отличиях футбола в России и Бразилии
07 Февраля
11:03
Николич заявил, что не держит обиды на «Локомотив»
10:54
Наумов отреагировал на решение Магкеева не продлевать контракт с «Локомотивом»
06 Февраля
15:01
Булыкин: «Анчелотти? Я бы предпочёл увидеть в «Локомотиве» Моуринью»
13:49
Рыбчинский и Куликов не перейдут в «Торпедо»
10:12
Капитан «Шабаб Аль-Ахли»: «Марко Николич — это большое и известное имя»
09:12
Сёмин: «Если бы Анчелотти возглавил «Локомотив», это было бы блестяще»
05 Февраля
16:40
Сёмин: «У Смородской и Кикнадзе произошёл конфликт с футболом»
15:58
Агент Кутицкого: «Очень надеюсь, что скоро Александр сможет заниматься в общей группе»
15:47
Сёмин: «У меня никогда с игроками не было плохих взаимоотношений»
14:47
Наумов: «Торпедо» — не уровень Рыбчинского и Куликова»
10:46
Сёмин рассказал о своём лозунге, который помогает ему в работе
09:12
Агент Магкеева: «Мыслей по поводу будущего Станислава пока никаких нет»
04 Февраля
14:01
Петржела: «Если Личка решится взять российское гражданство, то в Чехии для него будут большие проблемы»
11:20
Николич: «Когда я работал в России, это был шестой чемпионат Европы по силе» 1
11:08
Смородская считает, что нынешний состав «Локомотива» позволяет команде претендовать на попадание в тройку призёров
09:58
Наумов раскрыл подробности перехода Торбинского из «Спартака» в «Локомотив»
01 Февраля
14:45
Силкин: «Динамо» и «Спартак» не вклинятся в чемпионскую гонку»
10:07
Угаров считает, что «Локомотив» может отправить Тикнизяна во вторую команду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас» ​Роналду – на втором месте: Назван лучший игрок нулевых годов в АПЛ ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал» Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал»
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Замена Хави или Клоппу: итальянский топ-тренер заинтересовал «Барселону» и «Ливерпуль» «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 ​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство
Спортивные новости
Канарейкин: Болельщики надеются, что «Спартак» далеко пройдёт в плей-офф в этом году Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Февраля
13:26 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: «В России пока не появился ещё один такой высококвалифицированный арбитр как Карасёв»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин рассказал, чего ждёт от матча «Зенит» - «Спартак»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Скорее бы возобновилась РПЛ — это всё-таки своё родное»
13:10 · Россия. Премьер-лига
Сёмин высказался о матче «Зенит» - «Спартак»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Я смотрю футбол глазами, а не жопой»: Быстров объяснил, почему Джикия не усилит «Зенит»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Каррера верит в победу «Спартака» над «Зенитом»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Титов выделил фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Кордоба рассказал о переговорах с «Краснодаром» по контракту
12:09 · Россия. Премьер-лига
Наумов уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Уткин оценил шансы «Спартака» против «Зенита»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодар» должен победить «Рубин», но совсем не факт»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Медведев ответил на слова Кордобы о «Зените»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем