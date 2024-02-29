Наумов: «Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Динамо».

По мнению Наумова, предстоящая встреча получится очень упорной и малорезультативной, так как обе команды будут настроены победить.

«Локомотиву» будет очень важно обыграть «Динамо» на старте второго этапа. Кто победит — тот получит уверенность в себе. Прошлой весной при Галактионове команда смотрелась очень уверенно, сейчас они постараются начать так же», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 3 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.