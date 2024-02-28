Колосков: «Я в полном недоумении от того, что у «Динамо» нет трансферов»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу «Динамо» на зимних сборах.

«Я не видел ни одной игры «Динамо» на сборах. Нет ожидания новизны в действиях «Динамо». Команда не усилилась, новых игроков нет. Пойдем дальше с тем, что было в начале сезона. Дальше все зависит от работы на сборах. Я в полном недоумении. Думаю, что «Динамо» для реального повышения в классе нужно еще пять хороших футболистов. Клуб же зимой никого не купил. Что ж, будем внимательно следить», — сказал Колосков.

В первой части сезона «Динамо» под руководством Марцела Лички финишировало на третьей строчке в чемпионате России, набрав 32 очка в 18 турах.

3 марта «Динамо» примет «Локомотив» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало матча — в 16:30 по мск.