Масалитин: «Динамо» может обойти «Зенит» и «Краснодар»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Эксперт признался, что хотел бы увидеть интригу в борьбе за золотые медали.

«Пока «Зенит» с «Краснодаром» будут разбираться между собой, «Динамо» может вылезти вперед и спокойно воспользоваться ситуацией», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар». Ближайший преследователь «быков» — «Зенит», а замыкает тройку столичное «Динамо».

Возвращение РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.