Бородюк считает, что «Локомотив» способен побороться за тройку призёров

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о перспективах «Локомотива» во второй части нынешнего сезона.

По мнению специалиста, качество состава позволяет «железнодорожникам» бороться за самые высокие места.

«Уверен, что российский костяк «Локомотива» очень перспективен. Подбор игроков, который есть у «железнодорожников», вполне боеспособен, чтобы побороться за попадание в тройку», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут сегодня, 3 марта, против «Динамо». Начало — в 16:30 по московскому времени.