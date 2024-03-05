Рыков считает, что в дерби «Динамо» выглядело лучше «Локомотива»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Рыков высказался после победы «бело-голубых» над «Локомотивом». Встреча 19-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1.

«В первые 15 минут вкатывались обе команды. В целом «Динамо» выглядело лучше, это показала вся игра. В концовке пропустили ненужный гол, но затем уверенно довели матч до победы», — приводит слова Рыкова «Чемпионат».

После 19 туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. Отставание подопечные Марцела Лички от лидирующего «Краснодара» составляет четыре балла.

Следующим соперником «бело-голубых» станет «Ахмат». Матч 20-го тура чемпионата России пройдет 9 марта. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени.