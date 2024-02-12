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Галактионов: «Если у Тикнизяна есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы»

12 Февраля 2024 • 13:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном переходе защитника Наира Тикнизяна в европейский клуб.

Напомним, текущей зимой Тикнизян был близок к переходу в Зенит», но этот трансфер сорвался. По мнению Галактионова, если футболист мечтает выступать в Европе, то ему следует идти к своей цели, не создавая промежуточные этапы.

«Если у Наира есть мечта поиграть в Европе, надо к ней стремиться, не создавая промежуточные этапы», — приводит слова Галактионова Sport24.

Также тренер отметил, что клуб не станет продавать Тикнизяна против его воли.

В текущем сезоне 24-летний защитник провёл за «Локомотив» 23 игры, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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