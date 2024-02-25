Дьяков: Только «Динамо» способно включиться в борьбу с «Зенитом» и «Краснодаром»

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков ответил на вопрос, могут ли «бело-голубые» побороться за золотые медали в текущем сезоне чемпионата России.

«Думаю, что «Динамо» способно включиться в борьбу с «Зенитом» и «Краснодаром». Но то, что касается других команд, то это маловероятно», — приводит слова Дьякова Rusfootball.

В первой части сезона Российской премьер-лиги было сыграно 18 туров, по итогам которых лидером в турнирной таблице является «Краснодар» (38 очков). На второй позиции располагается санкт-петербургский «Зенит» (36), а замыкает тройку столичное «Динамо» (32).

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится уже 1 марта. В этот день «Ростов» примет у себя дома «Крылья Советов».