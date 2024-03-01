Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимней трансферной кампании питерского клуба.

Специалист отметил, что доволен приобретениями.

«Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, что зимой стан «сине-бело-голубых» пополнили защитник Нино, нападающие Артур и Педро, а также полузащитник Ильзат Ахметов.

«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице. Завтра, 2 марта, питерский клуб сыграет против «Спартака» на «Газпром Арене».