Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о зимней трансферной кампании питерского клуба.
Специалист отметил, что доволен приобретениями.
«Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс», - приводит слова Семака «Матч ТВ».
Напомним, что зимой стан «сине-бело-голубых» пополнили защитник Нино, нападающие Артур и Педро, а также полузащитник Ильзат Ахметов.
«Зенит» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице. Завтра, 2 марта, питерский клуб сыграет против «Спартака» на «Газпром Арене».
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