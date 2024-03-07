Булыкин: «Надо посмотреть ещё два или три матча «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором «железнодорожники» на выезде уступили «Динамо» (1:2).

Экс-игрок сборной России не ожидал, что команда Михаила Галактионова так плохо начнёт игру, но во втором тайме они стали играть лучше, но «бело-голубые» смогли удержать победный счёт. По его мнению, результат был сделан до перерыва.

«Эта игра не демонстрирует нынешний уровень «Локомотива», надо посмотреть еще два или три матча», - приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что в воскресенье, 10 марта, «Локомотив» на своём поле сыграет против «Сочи».