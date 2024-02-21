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Дьяков — о Смолове: «Личка и руководство «Динамо» ожидали большего количества забитых мячей»

21 Февраля 2024 • 16:16 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о будущем нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова.

Напомним, контракт 34-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня текущего года.

По мнению Дьякова, Смолов ещё способен приносить пользу команде, которая борется за высокие места, и заслуживает однолетний контракт.

«Наверное, и Личка, и руководство клуба, да и сам Фёдор ожидали большего количества забитых мячей, но у него чуть изменилась позиция на поле.

Если он выйдет назабивает, то на этой волне подпишут. Если же не всё будет так гладко, то, наверно, может и затянуться продление контракта», — цитирует Дьякова Metaratings.

В текущем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 21 матч, сумел забить пять голов и отдать четыре результативные передачи.

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