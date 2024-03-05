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Лапочкин указал на ошибку судейской бригады в дерби «Динамо» - «Локомотив»

05 Марта 2024 • 18:40 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Локомотив Москва

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин поделился комментарием о работе арбитров в столичном дерби «Динамо» - «Локомотив».

Встреча между командами в рамках 19-го тура чемпионата России завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

Напомним, на 29-й минуте игры защитник «железнодорожников» Евгений Морозов сфолил на хавбеке «Динамо» Бителло, за что был наказан желтой карточкой.

«Мое мнение — это лишение явной возможности забить гол. Это ошибка судейской бригады», — заявил Лапочкин «Матч ТВ».

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. «Локомотив» идет на пятой строчке, имея в копилке 31 балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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