Лапочкин указал на ошибку судейской бригады в дерби «Динамо» - «Локомотив»

Экс-судья РПЛ Сергей Лапочкин поделился комментарием о работе арбитров в столичном дерби «Динамо» - «Локомотив».

Встреча между командами в рамках 19-го тура чемпионата России завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

Напомним, на 29-й минуте игры защитник «железнодорожников» Евгений Морозов сфолил на хавбеке «Динамо» Бителло, за что был наказан желтой карточкой.

«Мое мнение — это лишение явной возможности забить гол. Это ошибка судейской бригады», — заявил Лапочкин «Матч ТВ».

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков. «Локомотив» идет на пятой строчке, имея в копилке 31 балл.