Личка рассказал об извинениях Карраскаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о своих отношениях с полузащитником Хорхе Карраскалем.

По словам чешского специалиста, ему удалось изменить поведение футболиста после потери мяча. Личка отметил, что теперь Каррасскаль намного лучше отрабатывает в обороне, чем делал это раньше.

«После потери мяча Карраскаль достаточно хорошо отрабатывает назад. С Питером у него была незаслуженная красная карточка. Он пришёл потом: «Марцел, извини, я вообще его не трогал». Сказал ему: «Спокойно, ничего, такое бывает», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» летом прошлого года из ЦСКА. В составе «бело-голубых» 25-летний футболист провёл 15 матчей, в которых отметился результативной передачей.