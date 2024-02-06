Сёмин: «Если бы Анчелотти возглавил «Локомотив», это было бы блестяще»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что было бы блестяще, если бы «железнодорожников» однажды возглавил нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Анчелотти — выдающийся тренер, мой кумир. Мы много раз играли против него. Анчелотти приезжал к нам на турнир в Москву. Если бы он пришёл в «Локомотив», это было бы блестяще», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент «Локомотив» возглавляет российский специалист Михаил Галактионов. После 18 туров РПЛ «красно-зелёные» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.