Аршавин назвал лучшего российского форварда

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина в минувшем дерби с «Локомотивом».

«Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Встреча 19-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Марцела Лички.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

После 19 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 35 баллов.